Украинская делегация отказалась ехать в Минск на переговоры по Донбассу

Во время пандемии коронавируса переговоры велись посредством веб-конференции.

Украина отказалась ехать в Минск на переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий страны Алексей Резников телеканалу ICTV.

По словам министра, Белоруссия находится под влиянием РФ, поэтому Украина не желает проводить переговоры на этой территории.

Мы сообщили, что не будем принимать участие в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится сегодня карантин и будет предложено продолжить консультации, как и раньше, в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск. Для проведения в реальной жизни все равно придется искать другую страну, другой город. Алексей Резников для ICTV

Напомним, что ТКГ проводит переговоры в Минске с 2014 года. Из-за пандемии COVID-19 они осуществляются по видеосвязи. Ранее заявлялось о переносе площадки в Швецию из-за белорусских протестов.

Ранее Кравчук рассказал о передвижении киевской армии на Донбассе.

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