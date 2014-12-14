Первый президент Украины рассказал российским журналистам о передвижениях армии на востоке страны.

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о передвижении киевской армии на Донбассе. Глава украинской Трехсторонней группы по урегулированию конфликта в регионе сообщил журналистам телеканала "Россия-24" о том, что ВСУ не стягивают дополнительно войска на восток страны. Сейчас военные проводят ротацию сил. Он уверен в том, что Киев никогда не наступал и не планирует атаковать Донбасс.

Не направляются войска... Ну какие дополнительные войска? Есть передвижения войск, есть ротация войск. Но каких-то дополнительных соединений Украина на Донбасс не направляет. Леонид Кравчук, украинский политик

Эксперт напомнил, что власти Украины имеют полное право передвигать собственные войска по территории государства так, как сочтут нужным. Кравчук отметил, что Донбасс является частью Украины даже по словам Владимира Путина.

Напомним, что ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что на Донбассе фиксируются малоконтролируемые перестрелки, решения о которых принимаются местными полевыми командирами со стороны ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что эти решения делаются без ведома высшего руководства страны.

Кравчук назвал Украину врагом России.

Фото: Facebook/Телеканал Крым 24