Места дислокации 128 бригады ВСУ оказались уничтожены минометной атакой.

В зоне конфликта на Донбассе в результате обстрела из минометных установок были полностью разрушены блокпост, укрепления и различная техника украинских вооруженных сил. По предварительной информации, перестрелка произошла между военными Украины, для наведения дружественного огня использовался беспилотник. На появившихся в сети снимках видны последствия атаки, однако установить подразделение, нанёсшее удар, пока затруднительно.

Комментариев от военных Украины пока не поступало. С обеих сторон ведётся расследование инцидента.

Конфликт на востоке Украины длится с 2014 года, когда самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости и выходе из состава Украины. Недавно о готовности дать отпор Киеву заявил глава ДНР.