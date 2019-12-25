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Позиции украинских военных в Донбассе подверглись обстрелу из минометных установок
Сегодня, 11:25
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vestnick

Позиции украинских военных в Донбассе подверглись обстрелу из минометных установок

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Места дислокации 128 бригады ВСУ оказались уничтожены минометной атакой.

В зоне конфликта на Донбассе в результате обстрела из минометных установок были полностью разрушены блокпост, укрепления и различная техника украинских вооруженных сил. По предварительной информации, перестрелка произошла между военными Украины, для наведения дружественного огня использовался беспилотник. На появившихся в сети снимках видны последствия атаки, однако установить подразделение, нанёсшее удар, пока затруднительно. 

Комментариев от военных Украины пока не поступало. С обеих сторон ведётся расследование инцидента.

Конфликт на востоке Украины длится с 2014 года, когда самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости и выходе из состава Украины. Недавно о готовности дать отпор Киеву заявил глава ДНР. 

Теги: всу украины, днр и лнр, конфликт на донбассе, минометный обстрел
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

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