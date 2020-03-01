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Президент Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР
Сегодня, 17:37
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Президент Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР

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Глава страны уточнил, что речь идет об учащихся, которых мобилизовали до вхождения республик в состав РФ.

Президент России  Владимир Путин  поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР, которых призвали на военную службу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Глава страны уточнил, что речь идет об учащихся, которых мобилизовали до вхождения республик в состав РФ. Студенты должны вернуться домой и приступить к учебе.

В настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы Российской Федерации после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

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Фото: Piter.tv

Теги: демобилизация студентов, днр и лнр, песков, путин, сво, студенты
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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