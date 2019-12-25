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Неравнодушные жители Кингисеппа накололи дрова для пенсионера, у которого сыновья участвуют в СВО
Сегодня, 15:52
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Неравнодушные жители Кингисеппа накололи дрова для пенсионера, у которого сыновья участвуют в СВО

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Сын пожилого жителя Ленобласти обратился за помощью к волонтерам.

Неравнодушные жители Кингисеппа помогли пожилому мужчине с ведением хозяйства. Они накололи дрова для пенсионера, сыновья которого сейчас находятся в зоне СВО. Об этом сообщили организаторы этой помощи из "Лаборатории идей" дома культуры Кингисеппа на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Сын пожилого жителя Ленобласти обратился за помощью к волонтерам. Он рассказал, что его отцу очень нужны дрова для печи. В "Лаборатории идей" отозвались. Мужчины накололи дрова за два часа.

Ранее на Piter.tv: правительство дополнительно направит 27,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет.

Фото: Pxhere

Теги: кингисепп, накололи дрова для пенсионера, помощь родителям мобилизованных
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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