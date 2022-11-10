Михаил Мишустин рассказал об адресной помощи нуждающимся семьям.

Российское правительство дополнительно направит 27,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет. Соответствующее заявление сделал председатель кабинета министров РФ Михаил Мишустин на очередном заседании. Чиновник напомнил, что денежные средства от государства получают семьи с низким доходом. В общей сложности в них воспитываются около пяти миллионов несовершеннолетних граждан РФ. Соцпомощь реализуется властями с апреля 2022 года.

Они должны получать максимально адресную помощь государства в решении материальных трудностей. Пожалуйста, прошу за этим строго следить во всех регионах. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В общей сложности на данные задачи в текущем году из федерального бюджета будет направлено 505 млрд рублей. Подать заявление на получение социальной выплаты можно через единый портал государственных услуг, а также лично посетив МВФ или Пенсионный фонд. Михаил Мишустин добавил, что с 1 января 2023 года чиновниками планируется запуск единого универсального пособия на детей от рождения и до 17 лет.

Мишустин призвал максимально эффективно использовать средства для помощи ВС.

Фото и видео: Правительство России