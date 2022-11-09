Мишустин призвал максимально эффективно использовать средства для помощи ВС

Глава кабмина напомнил о важности государственного финансирования.

Руководитель российского кабинета министров Михаил Мишустин призвал коллег по правительству максимально эффективно использовать денежные средства и "каждый рубль" для помощи Вооруженным силам РФ. Соответствующее поручение чиновник дал на оперативном заседании коллегам. Чиновник призвал сконцентрировать имеющиеся финансовые ресурсы на реализации конкретных задач.

Финансирование. Каждый рубль должен быть использован максимально эффективно. Поэтому ресурсы нужно сконцентрировать на конкретных задачах СВО. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер добавил, что никто не снимал с государства обязанности по сохранению устойчивости экономической системы России, а также всей финансовой системы. По мнению Мишустина, ответственность ложится на исполнительную власть страны.

Мишустин: малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может.

Фото и видео: Правительство России