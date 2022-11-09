Мишустин: малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может

Правительство РФ утвердит регламент для профильных ведомств.

Глава российского правительства Михаил Мишустин отметил, что малозначимых вопросов в оснащении Вооруженных сил России быть не может. Соответствующее заявление чиновник сделал на заседании кабинета министров РФ. Эксперт подчеркнул, что от всех этих вопросов зависит здоровье и жизнь бойцов, а также эффективность армии. Он уточнил, что сегодня будет утвержден регламент по межведомственному взаимодействию, связанному с обеспечением потребностей ВС РФ. В этот перечень включены и темы по мониторингу и корректировке целевого задания.

Малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может, от этого зависит эффективность наших воинов на поле боя, их жизнь и здоровье. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер напомнил, что на прошлом заседании чиновники "подробно обсудили проект документа. Сейчас же презентованы инициативы по его доработке. Проект призван стандартизировать организационные процедуры, чтобы профильные структуры работали единообразно.

Росморречфлот сообщил, что все необходимые грузы в Калининград доставляются бесперебойно.

Фото и видео: Правительство России