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Росморречфлот сообщил, что все необходимые грузы в Калининград доставляются бесперебойно

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 Захарий Джиоев рассказал о бесперебойных поставках по воде.

Глава российского федерального агентства по развитию морского и речного флота  Захарий Джиоев уточнил, что все необходимые грузы в территориальный анклав (Калининград) доставляются специалистами в бесперебойном режиме. Об этом чиновник упомянул на рабочей встрече с руководителем правительства Михаилом Мишустиным в Москве.

Все грузы, которые необходимо доставить в Калининградскую область, мы обеспечиваем. Морская паромная и обычная морская переправы работают бесперебойно.

 Захарий Джиоев, глава Росморречфлота

Мишустин поставил задачу совершенствования инфраструктуры морского и речного транспорта.

Фото и видео: Правительство России

Теги: захарий джиоев, калининград, росморречфлот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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