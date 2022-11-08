Росморречфлот сообщил, что все необходимые грузы в Калининград доставляются бесперебойно

Захарий Джиоев рассказал о бесперебойных поставках по воде.

Глава российского федерального агентства по развитию морского и речного флота Захарий Джиоев уточнил, что все необходимые грузы в территориальный анклав (Калининград) доставляются специалистами в бесперебойном режиме. Об этом чиновник упомянул на рабочей встрече с руководителем правительства Михаилом Мишустиным в Москве.

Все грузы, которые необходимо доставить в Калининградскую область, мы обеспечиваем. Морская паромная и обычная морская переправы работают бесперебойно. Захарий Джиоев, глава Росморречфлота

Мишустин поставил задачу совершенствования инфраструктуры морского и речного транспорта.

Фото и видео: Правительство России