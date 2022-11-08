Мишустин поставил задачу совершенствования инфраструктуры морского и речного транспорта

Глава кабмина принял доклад руководителя Росморречфлота.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поставил задачу перед руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Захарием Джиоевым совершенствования отечественной инфраструктуры морского и речного транспорта. Соответствующее поручение премьер-министр РФ дал чиновнику во время рабочей встречи в Москве. Он напомнил гостю о том, что по стране судоходство играет важную задачу. Также российский лидер Владимир Путин напомнил кабмину о серьезных планах по созданию новых логистических коридоров, маршрутов, переосмыслению возможностей водных путей.

Важно, чтобы мы на постоянной основе занимались созданием современной, эффективной инфраструктуры… есть целый ряд вещей, которые сдерживают перевозки. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин отметил, что вопросы остаются по системам автоматизированного управления перевозками и водной навигации. Глава Росморречфлота должен будет представитель доклад премьеру страны об основных направлениях работы профильного агентства.

Мишустин попросил Чернышенко контролировать внедрение отечественного софта.

Фото и видео: Правительство России