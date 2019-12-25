Леонид Пасечник оценил готовность к боевым действия Народной милиции.

Глава ЛНР заявил о готовности дать отпор Киеву. Такое заявление журналистам сделал Леонид Пасечник. По мнению чиновника, Вооруженные силы Украины на Донбассе могут столкнуться с таким сопротивлением, которого не ожидают. Это произойдет, если власти решат начать боевые действия против самопровозглашенной Луганской народной республики.

На сегодняшний день наша Народная милиция – это уже далеко не то ополчение, которое было в 2014 году. Мы оснащены, мы подготовлены, боевые подразделения слажены. Леонид Пасечник, глава ЛНР

Глава ЛНР, что абсолютно спокоен за будущее республики в военном отношении. Несмотря на это он полагает, что ситуация на линии соприкосновения с Украиной по-прежнему остается напряженной. По словам чиновника, со стороны Киева продолжаются обстрелы территории.

Зеленский заявил, что количество обстрелов в Донбассе уменьшилось.

Фото: Telegram/Русская Весна Донбасс Сирия Новости