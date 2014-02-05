Жительница Мариуполя рассказала про гонения на русскоязычное население ДНР

Собеседница канала призналась, что после оформления документов хочет устроиться на работу, где ее не будут осуждать за язык, на котором она всегда говорила.

Участница референдума из Мариуполя рассказала телеканалу "360", как украинская власть относилась к русскоговорящему народу. По словам женщины, с 2014 года усилилось давление на народ.

Респондентка родилась в Донецке. Она работала администратором обувного магазина магазина 15 лет. По словам участницы референдума, русский народ заставляли говорить на украинском. Поэтому жители города очень ждали присоединения к России.

Собеседница канала призналась, что после оформления документов она хочет устроиться на работу, где ее не будут осуждать за язык, на котором она всегда говорила. Она мечтает купить жилье.

Ранее на Piter.tv: глава Мелитополя проголосовала на референдуме о вхождении в Россию.

Фото: Piter.tv