Глава Мелитополя проголосовала на референдуме о вхождении в Россию

Галина Данильченко назвала день историческим и заявила о надежде на возвращение "домой".

Глава Мелитополя Галина Данильченко проголосовала на референдуме о вхождении Запорожской области в состав России. Соответствующее заявление с места событий сделал корреспондент "РИА Новостей". Чиновница добавила, что голосование в регионе для нее является большим праздником, как и для всех жителей освобожденных из-под контроля Киева территорий. Она назвала этот момент историческим.

Мы очень ждали день, когда наконец-то сможем отдать голос за то, чтобы вернуться в свою семью, стать братским народом с Россией. Мы верим в наше будущее, верим, что будем жить в безопасной стране. Галина Данильченко, глава Мелитополя

Стоит уточнить, что народный референдум по вопросу о присоединении Запорожья к составу РФ стартовал в пятницу. Аналогичные мероприятия проводятся в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской области. Голосование идет пять дней, оно завершится 27 сентября.

Глава Херсонской области проголосовал на референдуме.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости