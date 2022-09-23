Глава Херсонской области проголосовал на референдуме

Владимир Сальдо назвал день историческим.

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо в пятницу 23 сентября принял участие в народном референдуме, посвященному вхождению региона в состав Российской Федерации. Очевидцы распространили в социальных сетях ролик, на котором чиновник заснял во время голосования, а также после него. По словам Сальдо, такой день, как сегодня, в истории бывает только раз в несколько десятилетий.

Сегодня такой день, который бывает в истории один за несколько столетий. Я лично всегда знал, что это произойдет. И я всегда ощущал себя в составе огромной семьи, которая называется Россия. И вот мечты эти сбылись. Владимир Сальдо, глава Херсонской администрации

Напомним, что референдум вступлении региона в состав России стартовал в пятницу. Аналогичные мероприятия проводятся в ДНР, ЛНР, Запорожской области. Голосование продлится пять дней. Оно завершится 27 сентября.

В Херсонской области официально объявили о проведении референдума.

Фото и видео: Telegram / Донбасс Онлайн