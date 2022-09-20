В Херсонской области официально объявили о проведении референдума

Жители будут голосовать о вхождении или невхождении в состав России.

Глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо в своем видеообращении сообщил о том, что в Херсонской области проведут референдум о вхождении региона в состав России. Оно было опубликовано днем 20 сентября.

Ранее с подобной инициативой к властям, поставленным Россией, обратился Общественный совет Херсонской области. Сальдо объяснил свое решение якобы поступающими в его адрес обращениями от жителей.

Мы взяли курс на воссоединение с Россией и уже не свернем с него. По результатам референдума я лично обращусь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы как можно скорее он юридически был утвержден. И, уверен, эта процедура не займет много времени. Владимир Сальдо.

Даты проведения референдума не названы.

Ранее заместитель ВГА Херсонской области Стремоусов заявил о том, что "Херсон никогда не вернется под контроль Украины". Область перешла под контроль России в начале марта 2022 года.

Видео: Telegram / Владимир Сальдо