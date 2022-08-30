Стремоусов: Херсон никогда не вернется под контроль Украины

По его словам, Херсон "был, есть и останется русским городом".

Херсон никогда не вернется под контроль Украины. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

По его словам, Херсон "был, есть и останется русским городом", и все наступления в его сторону бесполезны. Он подчеркнул, что все, кто идет в бой и пытается жить идеей нацизма, обречены.

Херсонская область никогда уже не вернется под контроль нацистов, что бы они ни обещали, что бы ни делали. Кирилл Стремоусов, глава администрации Херсонской области

Ранее Медведев ответил на вопрос о гарантиях Запорожской области.

Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов