Зампред СБ РФ сообщил о том, что власти региона знают о гарантиях, которые предоставляет Москва.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на вопрос о гарантиях Запорожской области, которая сейчас находится под контролем не Киева, а Москвы и союзных сил Донецкой и Луганской народных республик. В эфире французского телеканала LCI, чиновник отметил, что гарантии и предложения со стороны РФ хорошо известны региону. Соответствующее заявление гость эфира сделал в рамках авторской программы местного журналиста Дариуса Рошбена.

Все наши гарантии, все наши предложения всем хорошо известны, я их повторять не буду. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Напомним, что во время специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области, а также Херсонскую область. ВС РФ заняли такие города как Херсон, Мелитополь и Бердянск. Киевский режим оказался отрезан от акватории Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые военно-гражданские администрации, транслируются российские телеканалы и радиостанции, ведутся контакты с Крымом.

Медведев заявил о готовности России восстановить отношения с Европой.

Фото и видео: LCI