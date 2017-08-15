Медведев заявил о готовности России восстановить отношения с Европой

Зампред СБ РФ рассказал о том, что в Европе нет однородности, как и в НАТО.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о готовности Москвы восстановить отношения с Европой.Он пояснил, что Россия откликнется на этот призыв со стороны бывших партнеров. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках интервью для французского журналиста Дариуса Рошбена. Программа транслировалась на телеканала LCI. Гость эфира напомнил, что не все страны вырабатывали принимаемые сейчас в ЕС решения.

Есть страны, которые находятся в фарватере американской политики, которые полностью встроены в систему "сюзерен-вассал": страны Прибалтики, Польша, которые только и ждут сигнала из-за океана. Есть страны с гораздо более самостоятельной политикой. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт полагает, что Европа неоднородна в своей политической позиции. В частности, Париж действует в общеевропейской системе координат, но при этом во Франции нет истеричной и абсолютно запредельной русофобии.

Медведев объяснил, почему превратился из либерала в "ястреба".

Фото и видео: LCI