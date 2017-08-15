Зампред СБ РФ объяснил, что реагирует на русофобское отношение.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев объяснил, почему превратился из либерала в "ястреба". По словам чиновника, этот процесс связан с активным русофобским курсом западных государств, которые стали проводить бывшие партнеры Москвы. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире французского телеканала LCI, отвечая на вопросы журналиста Дариуса Рошбена.

Что же касается моих ощущений, то они, безусловно, изменились, это правда. И связано это не с тем, что я каким-то образом переродился, а с тем, какой курс стали проводить наши партнеры. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Российский представитель уточнил, что иначе как русофобским, он не может назвать отношение Запада к России. Эта причина изменила его риторику. Дмитрий Медведев полагает, что в этом вопросе нет ничего удивительного.

Медведев назвал сомнительными параллели властей России с Хусейном и Каддафи.

Фото и видео: LCI