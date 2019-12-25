Медведев назвал сомнительными параллели властей России с Хусейном и Каддафи

Зампред СБ РФ рассказал о том, что Москва не отрицает демократию.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал сомнительными параллели московских властей с Саддамом Хусейном, Слободаном Милошевичем, Муаммаром Каддафи. В интервью для французского телеканала LCI эксперт подчеркнул, что в России никогда не говорили о том, что демократические системы являются плохими схемами управления государством.

Смотрите, параллели такие довольно сомнительные, скажу честно… Если обратиться к Фрэнсису Фукуяме, то либеральная демократия не является конечной точкой развития человечества. И мы в этом с вами убедились. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

В программе иностранного журналиста Дариуса Рошбена российский чиновник ответил на вопрос о том, рискуют ли российские власти закончить, как Хусейн, Милошевич, Каддафи, которые считали демократию слабой системой власти. В России уточнили,т что если бы демократия была конечным результатом, то уже давно во всех странах мира бы она "воцарилась и сформировала благоденствие". Однако Медведев призвал посмотреть на плоды попыток внедрения Западом данной системы в Ливии, Сирии и ряде других государств.

Медведев: Россию вынудили начать спецоперацию.

Фото и видео: LCI