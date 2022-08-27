Медведев: Россию вынудили начать спецоперацию

Зампред СБ РФ напомнил, что Москву никто не слышал на протяжении восьми лет.

Россию вынудили начать специальную военную операцию на Донбассе. Об этом в интервью французскому журналисту Дариусу Рошбену для телеканала LCI рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По словам чиновника, восемь лет после государственного переворота на Украине у Москвы ушло на попытки решить проблему мирным путем, но в результате ситуация напоминала диалог с глухим, так как Киев, руководство НАТО, ЕС и США не хотели понимать РФ.

Нас не слышал никто вообще. Вот как будто бы диалог с глухим или в стенку упирались. Мы говорим: "Там население страдает, они стреляют из пушек и ракет по своему населению в Донбассе". – "Нет, это всё нормально, это вот как бы ничего не случилось". Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Дмитрий Медведев добавил, что на минских переговорах Россию тоже никто не слышал. В частности, Москва предлагала американской стороне заключить соглашение. При этом восемь лет на Донбассе продолжали гибнуть люди, как украинцы, так и русские. По мнению зампреда СБ РФ, эта трагедия происходила в результате действий украинских властей, которые и сейчас принимают решения в стране.

Медведев заявил, что ему плевать на персональные санкции.

Фото и видео: LCI