Медведев заявил, что ему плевать на персональные санкции

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ему плевать на введенные против него персональные санкции со стороны Запада. В интервью французскому журналисту Дариусу Рошбену, чиновник прокомментировал давление на него, к также на российского лидера Владимира Путина. Интервью вышло на телеканале LCI.
Я служу своей стране. Да мне плевать на эти санкции. Уверен, что такая же позиция и у президента Путина, и у моих товарищей. Мы – граждане России, мы служим России.
Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ
Медведев напомнил об основаниях для применения ядерного оружия.
Фото и видео: LCI
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