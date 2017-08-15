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Медведев заявил, что ему плевать на персональные санкции

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Зампред СБ РФ рассказал о том, что служит своей стране.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ему плевать на введенные против него персональные санкции со стороны Запада. В интервью французскому журналисту Дариусу Рошбену, чиновник прокомментировал давление на него, к также на российского лидера Владимира Путина. Интервью вышло на телеканале LCI.

Я служу своей стране. Да мне плевать на эти санкции. Уверен, что такая же позиция и у президента Путина, и у моих товарищей. Мы – граждане России, мы служим России.

Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев напомнил об основаниях для применения ядерного оружия.

Фото и видео: LCI

Теги: дмитрий медведев, запад, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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