Медведев заявил, что ему плевать на персональные санкции

Зампред СБ РФ рассказал о том, что служит своей стране.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ему плевать на введенные против него персональные санкции со стороны Запада. В интервью французскому журналисту Дариусу Рошбену, чиновник прокомментировал давление на него, к также на российского лидера Владимира Путина. Интервью вышло на телеканале LCI.

Я служу своей стране. Да мне плевать на эти санкции. Уверен, что такая же позиция и у президента Путина, и у моих товарищей. Мы – граждане России, мы служим России. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев напомнил об основаниях для применения ядерного оружия.

Фото и видео: LCI