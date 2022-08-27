Зампред СБ РФ рассказал, что Россия никогда не применяла тактического ядерного оружия в отличие от НАТО.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил об основаниях для применения ядерного оружия. Специалист дал интервью для французского телеканала LCI. Он рассказал иностранным журналистам о том, что Москва может использовать свой арсенал только при четырех условиях. Власти страны имеют документ, который получил наименование "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания". В пункте 19 там перечислены основания для применения ядерного оружия.

Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства. Пока таких действий не наблюдается. Дмитрий Медведев, зампред Совбеза

Эксперт подчеркнул, что Россия никогда не использовала собственное тактическое ядерное оружие или оружие с обедненным ураном, "в отличие от государств НАТО". Медведев рассказал о том, что за последние 20-30 лет члены Североатлантического военного альянса активно применяли его на территории Югославии и в Ираке.

Медведев и Кириенко приехали на Донбасс: мнение экспертов.

Фото и видео: LCI