Медведев и Кириенко приехали на Донбасс: мнение экспертов

В четверг, 11 августа, Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и первый заместитель руководителя АП страны Сергей Кириенко посетили ЛНР. об итогах визита сообщили эксперты Telegram-канала "Мейстер".
Отмечется, что руководителей в поездке сопровождали генпрокурор, министр МВД, директор ФСБ, а также главы следственного комитета и Минстроя страны. На проведённом совещании обсуждались вопросы восстановление инфраструктуры региона, в частности, ремонт социальных объектов. Также в планах координация законодательства республик Донбасса с российским.
Телеграмеры считают, что следующим на рассмотрении стоит обсуждение условий для предпринимательства в регионе.
Вообще же, если заниматься предположениями, возможно, Донбасс был бы сейчас идеальной площадкой для бизнеса с максимумом разрешений, минимумом регулирования и налоговыми льготами.
эксперты Telegram-канала "Мейстер"
Ранее эксперты прокомментировали ситуацию на нефтегазовом рынке РФ.
Фото: Telegram / Дмитрий Медведев
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