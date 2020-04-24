Медведев и Кириенко приехали на Донбасс: мнение экспертов

В ходе визита руководители обсудили восстановление инфраструктуры ЛНР.

В четверг, 11 августа, Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и первый заместитель руководителя АП страны Сергей Кириенко посетили ЛНР. об итогах визита сообщили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Отмечется, что руководителей в поездке сопровождали генпрокурор, министр МВД, директор ФСБ, а также главы следственного комитета и Минстроя страны. На проведённом совещании обсуждались вопросы восстановление инфраструктуры региона, в частности, ремонт социальных объектов. Также в планах координация законодательства республик Донбасса с российским.

Телеграмеры считают, что следующим на рассмотрении стоит обсуждение условий для предпринимательства в регионе.

Вообще же, если заниматься предположениями, возможно, Донбасс был бы сейчас идеальной площадкой для бизнеса с максимумом разрешений, минимумом регулирования и налоговыми льготами. эксперты Telegram-канала "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали ситуацию на нефтегазовом рынке РФ.

Фото: Telegram / Дмитрий Медведев