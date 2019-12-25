Эксперты прокомментировали ситуацию на нефтегазовом рынке РФ

На данный момент добыча чёрного золота в стране достигла показателя 10,8 млн баррелей в сутки.

Россия продолжает наращивать темпы добычи нефти и газа, несмотря на санкционные ограничения. Так, показатель по чёрному золоту достиг 10,8 млн баррелей в сутки, что на 0,2 млн баррелей отделяет отрасль от показателей февраля. Об этом сообщили эксперты Telegram-канала "Мейстер" со ссылкой на данные агенства Bloomberg.

Сейчас стоимость нефти стремительно растут. Кроме того, первоначальный дисконт на продукт марки Urals снизился с $35 до $20-25 за баррель. Таким образом, ЕС ждёт резкий рост цен на энергоресурсы, отмечают телеграмеры.

Как напомнили авторы поста, в марте Международное энергетическое агентство предсказывало падение нефтедобычи в России на 3 млн б/с, а консалтинговая компания Rystad Energy из Норвегии называло показатели сокращений до 8,8 млн б/с с перспективой падения еще на 9% в следующем 2023 году. Как оказалось, такие ожидания были ошибочными.

Ранее эксперты оценили уровень восстановления экономики в Москве.

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