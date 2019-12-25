Эксперты оценили уровень восстановления экономики в Москве

За прошедшие 7 месяцев в российской столице было сдано 6,3 млн кв.м. недвижимости.

Несмотря на прогнозы по коллапсу экономики столицы РФ в начале спецоперации, на данный момент в городе удалось наладить строительный бизнес. Так, за последние 7 месяцев в Москве было сдано 6,3 млн кв.м. недвижимости,среди которых 3,5 млн приходилось на жилой фонд. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

По данным авторов поста, указанные цифры составляют 70% от плана. Эксперты полагают, что в конце года можно ожидать традиционный рост сделок, связанных с новостройками.

Кроме того, в Москве происходит активное развитие коммерческих проектов – в частности, ТК, отелей, офисных и промышленных центров. За счёт улучшение в строительной отрасли, другие сферы бизнеса выиграют, приобретя современные офисы и площадки для развития, уверены телеграмерыж

Ранее мы сообщили о том, что более 3,2 млн беженцев с Донбасса прибыли в РФ с начала февраля.

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