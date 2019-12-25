Более 3,2 млн беженцев с Донбасса прибыли в РФ с начала февраля: мнение экспертов

Половина граждан приехали с территории ЛДНР.

Начиная с февраля 2022 года в РФ приехали свыше 3,2 млн беженцев с Донбасса. Согласно информации источника ТАСС, 50% – выходцы из ЛДНР. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры сравнили приведённую статистику с цифрами, представленными ООН от 2-го августа. Как выяснилось, из 10,3 млн граждан Украины, уехавших из страны, треть приехала в Россию. Из них 1,86 млн так и не вернулись на родину – это самый большой показатель. В то же время в Польше находятся 1,26 млн беженцев, в ФРГ – всего 915 тыс.

Как нам кажется, это наглядно показывает реальное отношение простых украинцев к России – они воспринимают ее как надежное убежище, где им всегда окажут помощь, не глядя на цвет паспорта. резюмировали эксперты

Ранее мы сообщили о том, что эксперты прокомментировали итоги приемной кампании в российских вузах.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко