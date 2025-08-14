Над Ленобластью утром 5 апреля сбили 19 беспилотников
Утром 5 апреля в воздушном пространстве Ленинградской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны сбили 19 БПЛА. Обломками повреждена одна из ёмкостей с топливом в районе порта Приморск, произошло вытекание горючих материалов. Пострадавших нет, последствия устранены, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Опасность БПЛА в воздушном пространстве региона была объявлена в 5:10. Жителей предупредили о возможном понижении скорости мобильного интернета. 

По уточнённым данным, нефтепровод в районе порта Приморск не был повреждён. Вытекание горючих материалов произошло из-за осколочного попадания в одну из ёмкостей с топливом. Последствия уже ликвидированы.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

