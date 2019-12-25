Эксперты прокомментировали итоги приемной кампании в российских вузах

Статистика за 22022 год говорит о приведению к балансу региональных и столичных университетов по количеству абитуриентов.

По результатам абитуриентской кампании 2022 года зафиксировано уменьшение явки абитуриентов в Москве и Петербурге и ее рост в региональных вузах. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер", добавив, что такая статистика подтверждает практическую значимость последних.

Также в посте подчеркивается, что укрепление региональных вузов может стать хорошим подспорьем для местных работодателей, которые ищут кадры именно в своём городе, не ориентируясь на столицы. Кроме того, поддерживается интерес будущих студентов к IT-сфере. Однако, как отмечают эксперты, результата будет заметен лишь через 4-5 лет при выходе специалистов на рынок.

Наконец, телеграмеры упомянули недостатки прошедшей кампании, в частности – требования ряда региональных вузов подавать оригиналы документов. По их мнению, подобные вопросы возможно решить в рабочем порядке.

А пока можно констатировать, что у нас, возможно, нашли инструмент, позволяющий балансировать столичные и региональные вузы – и в ближайшие годы он будет доработан. резюмировали эксперты Telegram-канала "Мейстер"

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Фото: Pxhere