Минсельхоз планирует сократить экспорт зерна: мнение экспертов

Судя по прогнозам о грядущем рекордном урожае, ситуация не отразится на внутреннем рынке.

В Минсельхозе РФ приняли решение сократить объемы экспорта зерна ради обеспечения внутреннего рынка. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

По мнению авторов поста, за ситуацию с продовольствием внутри страны беспокоиться не стоит, особенно с учётом прогнозов на рекордных урожай. При этом, стране предоставляется шанс поиграть на экспортных ценах перед наступлением осени на фоне дефицита удобрений и энергоносителей.

Эксперты добавили, что на возмущения зарубежных специалистов об использовании РФ зерна как оружия, страна в ответ может выдвинуть аналогичные претензии относительно электроники и самолетных комплектующих.

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