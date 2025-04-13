Беглов поздравил православных петербуржцев с Вербным воскресеньем

Губернатор Александр Беглов поздравил православных христиан с праздником Входа Господня в Иерусалим — Вербным воскресеньем. В Исаакиевском соборе проходит торжественная Божественная литургия, которую возглавляет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. На службе собрались прихожане, учащиеся православных гимназий и воскресных школ.

В своём поздравлении глава города напомнил, что праздник пришёл на Русь из древней Византии и всегда особо почитался народом.

Сегодня, как и во все века, люди приходят в храмы с ветвями вербы — символом непоколебимой веры, добра, милосердия, ответственности друг за друга. Мы твёрдо стоим на наших национальных традициях, высоких духовных и нравственных ценностя. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

После литургии в Исаакиевском соборе запланирован крестный ход вокруг собора. Для детей организованы экскурсии, включая возможность подняться на колоннаду. Вербное воскресенье — один из 12 главных православных праздников. За ним следует Страстная седмица, а через неделю наступает Пасха — Воскресение Христово.

