Стало известно, как будет работать транспорт в Петербурге на Пасху

К Южному кладбищу получится доехать на автобусах №№2М, 108, 195, 147, до Северного кладбища – на автобусах №№221, 397 и 398.

Стало известно, как будут ходить автобусы в Петербурге в Вербное воскресенье, Великую субботу и на Пасху, пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на городской комитет по транспорту.

К Южному кладбищу получится доехать на автобусах №№2М, 108, 195, 147, до Северного кладбища – на автобусах №№221, 397 и 398, а до Пискаревского кладбища и кладбища при крематории – на автобусах №№80, 123, 138 и 178. На Казанское кладбище увезет автобус №382, на Иликовское – автобус №347.

Кроме того, движение на маршрутах №№195, 347, 382 и 398 усилят до 330 рейсов в день. А еще к Южному кладбищу пойдет экспресс-маршрут №2М, он проработает с 08:00 до 17:00. Автобус остановится в Демонстрационном проезде, около "Московской" и у Южного кладбища.

Ранее на Piter.TV: на петербургские улицы вышли троллейбусы и трамваи с символикой Победы.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга