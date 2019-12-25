На петербургские улицы вышли троллейбусы и трамваи с символикой Победы

Курсируют трамваи "Богатырь" и троллейбусы "Адмирал", а также другие модели трамваев и троллейбусов с георгиевской лентой и красной звездой.

На петербургских улицах можно заметить троллейбусы и трамваи с символикой Победы в Великой Отечественной войне. Транспорт выпустило ГУП "Горэлектротранс", сообщили в Смольном 4 апреля.

Подвижной состав украшен традиционными визуальными атрибутами 9 мая и официальными эмблемами 80-летия Победы.

Выход на маршруты электротранспорта с символикой Победы – дань уважения ленинградцам, отстоявшим свой город. Всем, кто бился с врагом не только на полях сражений, но и в цехах заводов, в механических мастерских, в кабинах трамваев и троллейбусов. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Курсируют трамваи "Богатырь" и троллейбусы "Адмирал", а также другие модели трамваев и троллейбусов с георгиевской лентой и красной звездой. Оформление получил состав трех трамвайных парков и четырех троллейбусных парков.

Ранее мы рассказывали о том, что в кинотеатре "Родина" на Караванной состоятся бесплатные показы советских фильмов о войне.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга