Вербное воскресенье в Петербурге встретили крестным ходом

Торжественная Божественная литургия прошла рано утром.

Сегодня утром в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга прошла торжественная Божественная литургия, посвященная одному из главных православных праздников — Входу Господню во Иерусалим.

Богослужение, начавшееся в 8:45, возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Верующие принесли в храм вербные и пальмовые ветви — символы этого праздника, напоминающие о том, как ученики встречали Иисуса Христа в Иерусалиме.

После литургии состоялся традиционный крестный ход вокруг собора, в котором приняли участие духовенство, воспитанники православных гимназий и воскресных школ, а также многочисленные прихожане. Безопасность во время мероприятий обеспечивали сотрудники МВД и Росгвардии.

Ранее Piter.TV сообщал, что стало известно, как будет работать транспорт в Петербурге на Пасху.

Фото: Piter.TV