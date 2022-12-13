В Петербурге в Вербное воскресенье состоится крестный ход у Исаакиевского собора

Верующие в этот день приходят в храмы с ветками ивовых деревьев (как правило, вербы).

В шестое воскресенье Великого поста отмечается Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). Как стало известно "Петербургскому дневнику", 9 апреля в Исаакиевском соборе будет совершена праздничная архиерейская литургия (начало богослужения – в 8:45).

Верующие в этот день приходят в храмы с ветками ивовых деревьев (как правило, вербы). Они символизируют те пальмовые ветви, которыми встречали Иисуса Христа в Иерусалиме.

Особенность литургии 9 апреля заключается в активном участии детей, воспитанников городских воскресных школ и православных гимназий. Юные прихожане будут помогать в алтаре. Во время литургии будут петь три хора: сводный детский хор митрополии, детско-молодежный и богослужебный хор Исаакиевского собора. На литургию и крестный ход в Исаакиевском соборе приглашают юных петербуржцев с родителями.

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Фото: Piter.tv