Повар поделился с Piter.TV рецептом творожного пасхального кулича

Пасха – это главный христианский праздник, в этот день вспоминают чудо воскресения Иисуса Христа. В 2023 году православная Пасха отмечается 16 апреля. Католическая Пасха в 2023-м – 9 апреля. Пасха относится к переходящим, или "скользящим", праздникам, то есть каждый год дата меняется.

В Пасху и всю неделю после неё принято накрывать обильный стол, угощать гостей. После 48 дней поста можно есть мясо, рыбу. Обязательно подают крашеные яйца и куличи, а также творожную пасху. Для читателей Piter.TV повар Евгений Нечаев предложил рецепт пасхального кулича, который получится у всех.

Пасхальный кулич рецепт

Ингредиенты:

Тесто:

• Мука – 300 гр.

• Яйца – 3 шт.

• Сливочное масло – 100 гр.

• Сахар – 200 гр.

• Творог – 360 гр.

• Цукаты – 150 гр.

• Сода – 1 ч.л.

• Ванилин – 1 гр.

Помадка:

• Лимонная кислота – 2 гр.

• Вода – 50 мл. + 1 ч.л.

• Желатин – 5 гр.

• Сахар – 125 гр.

Приготовление кулича разделим на 3 этапа.

Этап №1 – тесто.

• Сахар перебиваем с творогом до однородной массы, творог лучше взять жирный.

• Берем цукаты и промываем их, заливаем кипятком. Минут через 10 цукаты скидываем на салфетку, чтобы просохли.

• Топим сливочное масло.

• Взбиваем яйца.

• Далее соединяем творог со сливочным маслом и взбитыми яйцами.

• Добавляем ванилин, соду и вымешиваем до однородной массы.

• Добавляем просеянную муку. Желательно именно просеянную муку, так мы её насыщаем кислородом, и наше изделие будет более пышным.

• Добавляем цукаты и снова хорошенечко вымешиваем.

• Смазываем форму сливочным маслом, перекладываем тесто в форму и убираем на 30 минут в тёплое место.

Этап №2 – выпекание.

Ставим кулич в холодную духовку! Включаем 180°С и выпекаем 30 минут, через 30 минут достаем кулич, закрываем фольгой и ставим обратно на 30 минут. Через 30 минут достаем, проверяем готовность деревянной шпажкой. Протыкаем во всю длину и смотрим, чтобы на шпажке ничего не осталось, если осталось, накрываем фольгой и допекаем 5-10 минут, снова проверяем. Общее время выпекания кулича 60± мин.

Этап №3 – приготовление помадки и глазировка кулича.

• Желатин замачиваем его в воде.

• В сотейник добавляем сахар, воду, лимонную кислоту и доводим до кипения. Варим, пока не растворится сахар.

• Выключаем огонь, ждем, пока немного не остынет, затем вводим желатин. Растворяем его.

• Далее полученную массу взбиваем до белой, густой пены. Готово!

• Берем лопатку или ложку и быстренько смазываем наш кулич, украшаем.

*По необходимости помадку можно еще раз взбить, если она застынет.

Также вы можете узнать, как приготовить пасхальное печенье, мраморный кулич и шоколадную пасху. Ранее рецепты для читателей Piter.tv подготовил шеф-повар и ведущий программы "ПроСТО кухня" на СТС Александр Белькович.

Фото: unsplash.com (Loa Kon)