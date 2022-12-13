Повар поделился с Piter.TV рецептом творожного пасхального кулича

В Пасху и всю неделю после неё принято накрывать обильный стол, угощать гостей. После 48 дней поста можно есть мясо, рыбу. Обязательно подают крашеные яйца и куличи, а также творожную пасху. Для читателей Piter.TV повар Евгений Нечаев предложил рецепт пасхального кулича, который получится у всех.
Пасхальный кулич рецепт
Ингредиенты:
Тесто:
• Мука – 300 гр.
• Яйца – 3 шт.
• Сливочное масло – 100 гр.
• Сахар – 200 гр.
• Творог – 360 гр.
• Цукаты – 150 гр.
• Сода – 1 ч.л.
• Ванилин – 1 гр.
Помадка:
• Лимонная кислота – 2 гр.
• Вода – 50 мл. + 1 ч.л.
• Желатин – 5 гр.
• Сахар – 125 гр.
Приготовление кулича разделим на 3 этапа.
Этап №1 – тесто.
• Сахар перебиваем с творогом до однородной массы, творог лучше взять жирный.
• Берем цукаты и промываем их, заливаем кипятком. Минут через 10 цукаты скидываем на салфетку, чтобы просохли.
• Топим сливочное масло.
• Взбиваем яйца.
• Далее соединяем творог со сливочным маслом и взбитыми яйцами.
• Добавляем ванилин, соду и вымешиваем до однородной массы.
• Добавляем просеянную муку. Желательно именно просеянную муку, так мы её насыщаем кислородом, и наше изделие будет более пышным.
• Добавляем цукаты и снова хорошенечко вымешиваем.
• Смазываем форму сливочным маслом, перекладываем тесто в форму и убираем на 30 минут в тёплое место.
Этап №2 – выпекание.
Ставим кулич в холодную духовку! Включаем 180°С и выпекаем 30 минут, через 30 минут достаем кулич, закрываем фольгой и ставим обратно на 30 минут. Через 30 минут достаем, проверяем готовность деревянной шпажкой. Протыкаем во всю длину и смотрим, чтобы на шпажке ничего не осталось, если осталось, накрываем фольгой и допекаем 5-10 минут, снова проверяем. Общее время выпекания кулича 60± мин.
Этап №3 – приготовление помадки и глазировка кулича.
• Желатин замачиваем его в воде.
• В сотейник добавляем сахар, воду, лимонную кислоту и доводим до кипения. Варим, пока не растворится сахар.
• Выключаем огонь, ждем, пока немного не остынет, затем вводим желатин. Растворяем его.
• Далее полученную массу взбиваем до белой, густой пены. Готово!
• Берем лопатку или ложку и быстренько смазываем наш кулич, украшаем.
*По необходимости помадку можно еще раз взбить, если она застынет.
Также вы можете узнать, как приготовить пасхальное печенье, мраморный кулич и шоколадную пасху. Ранее рецепты для читателей Piter.tv подготовил шеф-повар и ведущий программы "ПроСТО кухня" на СТС Александр Белькович.
Фото: unsplash.com (Loa Kon)
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