Александр Белькович поделился с Piter.TV рецептами пасхальных куличей

Как приготовить кулич
МРАМОРНЫЙ КУЛИЧ С ИЗЮМОМ В ШОКОЛАДНО-АПЕЛЬСИНОВОЙ ГЛАЗУРИ
Ингредиенты на 4 кулича
Белое тесто:
Дрожжи сухие 7 г
Мука 400 г
Сахар 120 г
Сливочное масло 120 г
Яйца 3 штуки
Молоко 80 мл
Изюм темный 60 г
Соль
Шоколадное тесто:
Какао - порошок 100 г
Дрожжи 7 г
Мука 300 г
Сахар 120 г
Сливочное масло 120 г
Яйца 3 штуки
Молоко 80 мл
Изюм темный 60 г
Глазурь:
Белый шоколад 50 г
Подсолнечное масло 1 чайная ложка
Апельсин средний 1 штука (цедра)
Подсолнечное масло для смазывания пергамента и рук 20 мл
Приготовление
Для белого теста:
Разбить три яйца, отправить их в дежу и залить молоком (80 мл) комнатной температуры.
Совет от шефа: "Ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры, иначе дрожжи не смогут работать".
Растопить в сотейнике 240 г сливочного масла и перелить половину в дежу (вторая часть растопленного масла пойдет в шоколадное тесто).
Перемешать все жидкие ингредиенты.
Смешать сухие ингредиенты: муку (400 г), сахар (120 г), дрожжи (7 г) и щепотку соли. Сухие ингредиенты пересыпать в жидкие ингредиенты и перемешать.
Залить 120 г изюма горячей водой на 5 минут. Половину набухшего изюма (60 г) вытащить из воды и отправить в замешенное тесто, перемешать в тестомесильной машине до равномерности.
Для шоколадного теста:
Разбить три яйца, отправить в дежу и залить молоком (80 мл) комнатной температуры. Перелить вторую половину растопленного сливочного масла (120 г) в дежу (которое было ранее подготовлено для белого теста), перемешать все жидкие ингредиенты.
Смешать сухие ингредиенты: муку (300 г), какао (100 г), сахар (120 г) и дрожжи (7 г). Сухие ингредиенты пересыпать в жидкие ингредиенты и перемешать.
Совет от шефа: "Какао нужно предварительно смешать с другими сухими ингредиентами, тогда цвет будет насыщеннее".
Отправить вторую половину набухшего изюма (60 г) в замешенное тесто, перемешать в тестомесильной машине до равномерности.
Переложить два вида теста в отдельные миски, накрыть пищевой пленкой и отправить в разогретую духовку с функцией "расстойка" на 50 градусов на 1 час.
Совет от шефа: "Если у духовки нет функции "расстойка", то нужно отправить тесто в теплое место на 1 час".
Смазать по 10 мл подсолнечного масла два пергаментных листа и руки, чтобы тесто не прилипало.
Замесить руками два теста, разделить каждое тесто на два кусочка.
На одном пергаментном листе одну часть шоколадного теста раскатать руками в большую лепешку.
На другом пергаментном листе из одну часть белого теста раскатать руками в большую лепешку.
Шоколадную лепешку переложить на белую лепешку и убрать верхний пергаментный лист, скатать лепешки в рулет.
Разрезать шоколадно-белый рулет на две части и каждую часть свернуть в спираль, а затем свернуть в улитку и переложить в отдельные формы для кулича.
То же самое проделать с оставшимися двумя частями белого и шоколадного теста, и отправить улитки в еще две формы для куличей.
Переложить 4 формы с тестом для куличей на противень и отправить в разогретую духовку с функцией "расстойка" на 50 градусов на 45 минут или в теплое место на 45 минут.
Совет от шефа: "Тесто еще должно подняться, отправить еще раз в теплое место".
Поднятые куличи отправить в заранее разогретую до 160 градусов духовку на 40 минут.
Совет от шефа: "Чтобы покрыть куличи глазурью, им нужно остыть около 1 часа".
Глазурь
Растопить кусочки белого шоколада на водяной бане, добавить 1 чайную ложку подсолнечного масла и перемешать.
Совет от шефа: "Если растопленный шоколад густой, надо добавить небольшое количество подсолнечного масла".
Сервировка
Покрыть каждый кулич белой глазурью и посыпать сверху цедрой апельсина натертой на мелкой тёрке.
ТВОРОЖНАЯ ПАСХА РЕЦЕПТ
Ингредиенты на 4 порции
Творог 5 % 300 г
Масло сливочное 175 г
Вареная сгущенка 70 г
Белый шоколад 50 г
Цукаты 100 г
Растительное масло 5 мл
Приготовление
Творог смешать блендером с размягченным сливочным маслом и вареной сгущенкой до однородной консистенции.
Совет от шефа: "Для пасхи лучше всего подойдет сухой творог. Если в твороге много влаги, то отожмите творог через полотенце".
Цукаты замочить в горячей воде на 1,5-2 минуты, а затем отправить к творогу и перемешать.
Внутрь миски положить вафельное полотенце, переложить творожную массу в миску и сверху накрыть кончиками полотенца.
Совет от шефа: "Вафельное полотенце придаст пасхе рисунок и уберет лишнюю влагу".
Пасху в полотенце отправить в холодильник минимум на 3 часа.
Пасху перевернуть на тарелку и убрать полотенце.
Наломать кусочками белый шоколад, отправить в миску и добавить к шоколаду 5 мл растительного масла, растопить на водяной бане.
Совет от шефа: "Растительное масло придаст тягучесть растопленному шоколаду".
Сервировка
Полить пасху белым шоколадом и посыпать цукатами.
ШОКОЛАДНАЯ ПАСХА РЕЦЕПТ
Ингредиенты на 4 порции
Творог 9% 300 г
Сахарная пудра 30 г
Ванильный сахар 2 г
Сливочное масло 170 г
Какао порошок 30 г
Шоколадное печенье 50 г
Темный шоколад 20 г
Приготовление
К творогу добавить какао, сахарную пудру, размягченное сливочное масло, ванильный сахар, хорошенько перемешать до однородной консистенции.
Перетереть творожную массу через сито.
Печенье мелко покрошить в творожную массу и перемешать до однородности.
Переложить творожную массу с печеньем в конусовидную форму (миску) выстеленную полотенцем, хорошенько утрамбовать массу, сверху накрыть краями полотенца и тарелкой. Отправить в холодильник на 12 часов до полного застывания творожной массы.
Убрать края полотенца и аккуратно перевернуть миску на тарелку, убрать форму и полотенце.
Сервировка
Посыпать пасху тертым темным шоколадом и разрезать на порционные кусочки.
ПЕЧЕНЬЕ НА ПАСХУ
Ингредиенты для 30 печений
Тесто:
Мука 440 г
Сахарная пудра 150 г
Сливочное масло 200 г
Яйца 2 штуки
Ванильный сахар 10 г
Разрыхлитель 5 г
Соль
Глазурь:
Лимон 1/5
Сахарная пудра 370 г
Яйца 2 штуки (белки)
Пищевые красители ярких цветов: красный, синий и желтый
Приготовление
Тесто
В дежу отправить размягченное сливочное масло, разбить 2 яйца, всыпать муку (420 г), разрыхлитель, ванильный сахар, сахарную пудру (150 г), щепотку соли и замесить в тестомесильной машине до однородной консистенции теста.
Завернуть тесто в пищевую пленку и отправить в холодильник на 15 минут.
Совет от шефа: "Тесту нужно настояться в холодильнике, так оно станет более податливым и эластичным".
Тесто переложить на пергамент, посыпать 20 г муки и раскатать в тонкий пласт.
Вырезать пасхальные печенья с помощью формочек (края формочек посыпать мукой, чтобы тесто не прилипало).
Убрать лишнее тесто и, оставив печенье на пергаментной бумаге, переложить печенье на противень. Отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
Обмять оставшееся тесто, раскатать в тонкий пласт и вырезать печенья. Убрать лишнее тесто и отправить вторую партию печений в духовку.
Совет от шефа: "Если тесто начинает таять, отправить на некоторое время в холодильник".
То же самое проделать с оставшимся тестом.
Совет от шефа: "Готовому печенью нужно остыть, чтобы стало хрустящим".
Глазурь
Разбить 2 яйца и отделить белок от желтка, отправить белок в сахарную пудру (370 г) и активно перемешать венчиком до однородной консистенции.
Совет от шефа: "Чтобы глазурь получилась не слишком сладкая и стала глянцевой, нужно добавить небольшое количество лимонного сока".
Выжать сок 1/5 лимона в глазурь и перемешать.
Глазировать половину печений с одной стороны.
Перелить небольшое количество глазури в отдельную миску, добавить 1 каплю красного красителя и перемешать до однородного розового цвета.
Глазировать вторую половину печений в розовой глазури.
Оставшуюся глазурь разлить в три отдельные миски и в каждую добавить по капле разных красителей.
В одну - каплю желтого красителя, во вторую каплю синего красителя, в третью по капле желтого и синего (получится зеленая глазурь), и все хорошенько перемешать.
Переложить цветную глазурь в отдельные кулинарные пакеты, проделать маленькие дырочки в пакетах и разрисовать печенья, дать засохнуть глазури 20-30 минут.
Фото: пресс-служба СТС
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