Александр Белькович поделился с Piter.TV рецептами пасхальных куличей

2 мая верующие будут отмечать древнейший и самый важный христианский праздник – Светлое Христово Воскресение (Пасху). После длинного Великого поста, наконец, разрешено устроить настоящий пир. В этот день по традиции едят крашеные яйца и куличи. Piter.TV вместе с шеф-поваром и ведущим программы "ПроСТО кухня" на СТС Александром Бельковичем подготовил для вас рецепты праздничной пасхи. Вы узнаете, как приготовить пасхальное печенье, мраморный кулич, творожную и шоколадную пасху.

Как приготовить кулич

МРАМОРНЫЙ КУЛИЧ С ИЗЮМОМ В ШОКОЛАДНО-АПЕЛЬСИНОВОЙ ГЛАЗУРИ

Ингредиенты на 4 кулича

Белое тесто:

Дрожжи сухие 7 г

Мука 400 г

Сахар 120 г

Сливочное масло 120 г

Яйца 3 штуки

Молоко 80 мл

Изюм темный 60 г

Соль

Шоколадное тесто:

Какао - порошок 100 г

Дрожжи 7 г

Мука 300 г

Сахар 120 г

Сливочное масло 120 г

Яйца 3 штуки

Молоко 80 мл

Изюм темный 60 г

Глазурь:

Белый шоколад 50 г

Подсолнечное масло 1 чайная ложка

Апельсин средний 1 штука (цедра)

Подсолнечное масло для смазывания пергамента и рук 20 мл

Приготовление

Для белого теста:

Разбить три яйца, отправить их в дежу и залить молоком (80 мл) комнатной температуры.

Совет от шефа: "Ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры, иначе дрожжи не смогут работать".

Растопить в сотейнике 240 г сливочного масла и перелить половину в дежу (вторая часть растопленного масла пойдет в шоколадное тесто).

Перемешать все жидкие ингредиенты.

Смешать сухие ингредиенты: муку (400 г), сахар (120 г), дрожжи (7 г) и щепотку соли. Сухие ингредиенты пересыпать в жидкие ингредиенты и перемешать.

Залить 120 г изюма горячей водой на 5 минут. Половину набухшего изюма (60 г) вытащить из воды и отправить в замешенное тесто, перемешать в тестомесильной машине до равномерности.

Для шоколадного теста:

Разбить три яйца, отправить в дежу и залить молоком (80 мл) комнатной температуры. Перелить вторую половину растопленного сливочного масла (120 г) в дежу (которое было ранее подготовлено для белого теста), перемешать все жидкие ингредиенты.

Смешать сухие ингредиенты: муку (300 г), какао (100 г), сахар (120 г) и дрожжи (7 г). Сухие ингредиенты пересыпать в жидкие ингредиенты и перемешать.

Совет от шефа: "Какао нужно предварительно смешать с другими сухими ингредиентами, тогда цвет будет насыщеннее".

Отправить вторую половину набухшего изюма (60 г) в замешенное тесто, перемешать в тестомесильной машине до равномерности.

Переложить два вида теста в отдельные миски, накрыть пищевой пленкой и отправить в разогретую духовку с функцией "расстойка" на 50 градусов на 1 час.

Совет от шефа: "Если у духовки нет функции "расстойка", то нужно отправить тесто в теплое место на 1 час".

Смазать по 10 мл подсолнечного масла два пергаментных листа и руки, чтобы тесто не прилипало.

Замесить руками два теста, разделить каждое тесто на два кусочка.

На одном пергаментном листе одну часть шоколадного теста раскатать руками в большую лепешку.

На другом пергаментном листе из одну часть белого теста раскатать руками в большую лепешку.

Шоколадную лепешку переложить на белую лепешку и убрать верхний пергаментный лист, скатать лепешки в рулет.

Разрезать шоколадно-белый рулет на две части и каждую часть свернуть в спираль, а затем свернуть в улитку и переложить в отдельные формы для кулича.

То же самое проделать с оставшимися двумя частями белого и шоколадного теста, и отправить улитки в еще две формы для куличей.

Переложить 4 формы с тестом для куличей на противень и отправить в разогретую духовку с функцией "расстойка" на 50 градусов на 45 минут или в теплое место на 45 минут.

Совет от шефа: "Тесто еще должно подняться, отправить еще раз в теплое место".

Поднятые куличи отправить в заранее разогретую до 160 градусов духовку на 40 минут.

Совет от шефа: "Чтобы покрыть куличи глазурью, им нужно остыть около 1 часа".

Глазурь

Растопить кусочки белого шоколада на водяной бане, добавить 1 чайную ложку подсолнечного масла и перемешать.

Совет от шефа: "Если растопленный шоколад густой, надо добавить небольшое количество подсолнечного масла".

Сервировка

Покрыть каждый кулич белой глазурью и посыпать сверху цедрой апельсина натертой на мелкой тёрке.

ТВОРОЖНАЯ ПАСХА РЕЦЕПТ

Ингредиенты на 4 порции

Творог 5 % 300 г

Масло сливочное 175 г

Вареная сгущенка 70 г

Белый шоколад 50 г

Цукаты 100 г

Растительное масло 5 мл

Приготовление

Творог смешать блендером с размягченным сливочным маслом и вареной сгущенкой до однородной консистенции.

Совет от шефа: "Для пасхи лучше всего подойдет сухой творог. Если в твороге много влаги, то отожмите творог через полотенце".

Цукаты замочить в горячей воде на 1,5-2 минуты, а затем отправить к творогу и перемешать.

Внутрь миски положить вафельное полотенце, переложить творожную массу в миску и сверху накрыть кончиками полотенца.

Совет от шефа: "Вафельное полотенце придаст пасхе рисунок и уберет лишнюю влагу".

Пасху в полотенце отправить в холодильник минимум на 3 часа.

Пасху перевернуть на тарелку и убрать полотенце.

Наломать кусочками белый шоколад, отправить в миску и добавить к шоколаду 5 мл растительного масла, растопить на водяной бане.

Совет от шефа: "Растительное масло придаст тягучесть растопленному шоколаду".

Сервировка

Полить пасху белым шоколадом и посыпать цукатами.

ШОКОЛАДНАЯ ПАСХА РЕЦЕПТ

Ингредиенты на 4 порции

Творог 9% 300 г

Сахарная пудра 30 г

Ванильный сахар 2 г

Сливочное масло 170 г

Какао порошок 30 г

Шоколадное печенье 50 г

Темный шоколад 20 г

Приготовление

К творогу добавить какао, сахарную пудру, размягченное сливочное масло, ванильный сахар, хорошенько перемешать до однородной консистенции.

Перетереть творожную массу через сито.

Печенье мелко покрошить в творожную массу и перемешать до однородности.

Переложить творожную массу с печеньем в конусовидную форму (миску) выстеленную полотенцем, хорошенько утрамбовать массу, сверху накрыть краями полотенца и тарелкой. Отправить в холодильник на 12 часов до полного застывания творожной массы.

Убрать края полотенца и аккуратно перевернуть миску на тарелку, убрать форму и полотенце.

Сервировка

Посыпать пасху тертым темным шоколадом и разрезать на порционные кусочки.

ПЕЧЕНЬЕ НА ПАСХУ

Ингредиенты для 30 печений

Тесто:

Мука 440 г

Сахарная пудра 150 г

Сливочное масло 200 г

Яйца 2 штуки

Ванильный сахар 10 г

Разрыхлитель 5 г

Соль

Глазурь:

Лимон 1/5

Сахарная пудра 370 г

Яйца 2 штуки (белки)

Пищевые красители ярких цветов: красный, синий и желтый

Приготовление

Тесто

В дежу отправить размягченное сливочное масло, разбить 2 яйца, всыпать муку (420 г), разрыхлитель, ванильный сахар, сахарную пудру (150 г), щепотку соли и замесить в тестомесильной машине до однородной консистенции теста.

Завернуть тесто в пищевую пленку и отправить в холодильник на 15 минут.

Совет от шефа: "Тесту нужно настояться в холодильнике, так оно станет более податливым и эластичным".

Тесто переложить на пергамент, посыпать 20 г муки и раскатать в тонкий пласт.

Вырезать пасхальные печенья с помощью формочек (края формочек посыпать мукой, чтобы тесто не прилипало).

Убрать лишнее тесто и, оставив печенье на пергаментной бумаге, переложить печенье на противень. Отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

Обмять оставшееся тесто, раскатать в тонкий пласт и вырезать печенья. Убрать лишнее тесто и отправить вторую партию печений в духовку.

Совет от шефа: "Если тесто начинает таять, отправить на некоторое время в холодильник".

То же самое проделать с оставшимся тестом.

Совет от шефа: "Готовому печенью нужно остыть, чтобы стало хрустящим".

Глазурь

Разбить 2 яйца и отделить белок от желтка, отправить белок в сахарную пудру (370 г) и активно перемешать венчиком до однородной консистенции.

Совет от шефа: "Чтобы глазурь получилась не слишком сладкая и стала глянцевой, нужно добавить небольшое количество лимонного сока".

Выжать сок 1/5 лимона в глазурь и перемешать.

Глазировать половину печений с одной стороны.

Перелить небольшое количество глазури в отдельную миску, добавить 1 каплю красного красителя и перемешать до однородного розового цвета.

Глазировать вторую половину печений в розовой глазури.

Оставшуюся глазурь разлить в три отдельные миски и в каждую добавить по капле разных красителей.

В одну - каплю желтого красителя, во вторую каплю синего красителя, в третью по капле желтого и синего (получится зеленая глазурь), и все хорошенько перемешать.

Переложить цветную глазурь в отдельные кулинарные пакеты, проделать маленькие дырочки в пакетах и разрисовать печенья, дать засохнуть глазури 20-30 минут.

Фото: пресс-служба СТС