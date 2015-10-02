Пасхальный конвой из Петербурга доставил бойцам 10 тонн гуманитарной помощи

Особым подарком стали освящённые куличи и письма от детей.

Петербургский благотворительный Пасхальный конвой передал российским военнослужащим 10 тонн гуманитарных грузов. Как сообщает "МК в Питере", за несколько дней волонтёры побывали в частях Курской, Брянской и Белгородской областей.

Участники акции не только вручили бойцам посылки с необходимыми вещами, но и встретились с семьями военных, а также с детьми из приграничных районов. Особые эмоции у защитников вызвали освящённые пасхальные куличи и трогательные письма от школьников.

Как признались сами военнослужащие, такие знаки поддержки напоминают о доме и помогают легче переносить тяготы службы.

Ранее Piter.TV сообщал, что Владимир Путин оценил освобождение Курской области и его влияние на ход СВО.

Фото: pxhere