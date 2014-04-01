На Кубу прибыл российский танкер с нефтью: мнение экспертов

Российский танкер с нефтью прибыл на Кубу – первый за три месяца блокады США. Американцы заявили, что для республики это ничего не изменит. Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", танкер никуда не прорывался, а значит, его проход Москва и Вашингтон обговорили, возможно, достигнув компромисса на последней парламентской встрече.

Это, с одной стороны, говорит о каком-никаком взаимодействии и готовности сторон в чем-то идти на компромисс, а с другой – об уязвимом положении США, ведь раньше склонности к уступкам по этой теме не фиксировалось, уточнили телеграмеры.

Для России это символическая победа, ведь она единственная из друзей Кубы, кто смог ей реально помочь, при этом находясь в состоянии войны и за тысячи километров на карте. Но победа тактическая – очевидно, что одного танкера для почти 11 млн населения мало, и это временное решение. И получится ли найти долгосрочное решение проблемы будет зависеть от дипломатов и, что даже важнее, от уровня вовлеченности США в конфликт в Иране. Telegram-канала "Мейстер"

Ранее "Роскосмос" анонсировал первый полет транспортного корабля нового поколения.

