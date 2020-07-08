Общественный совет Херсонской области попросил о проведении референдума

Активисты призвали провести голосование о вхождении региона в состав РФ в ближайшее время.

Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести референдум о присоединении региона в состав РФ.Днем ранее с аналогичной инициативой выступили представители Луганской и Донецкой народной республик к Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.

Уверены, инициатива будет полностью поддержана жителями херсонщины, а вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит. заявление Общественного совета Херсонской области

В Херсоне полагают, что вхождение области в состав РФ откроет новые возможности по восстановлению потенциала, в также возвращению к полноценной мирной жизни населения. Активисты добавили, что референдум следует организовать в кратчайшие сроки.

Пушилин: в ДНР и ЛНР начали проработку вопроса о проведении референдума.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости