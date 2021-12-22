Пушилин: в ДНР и ЛНР начали проработку вопроса о проведении референдума

Глава ДНР рассказал о подготовке голосования за присоединение к России.

Специалисты администраций глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также аппаратов местных парламентов с 19 сентября начали активно прорабатывать вопрос о проведении референдума по присоединению к РФ. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев live" сделал глава региона Денис Пушилин.

Начали очень активную проработку вопроса. Я думаю, здесь референдум очень долгожданный и, возможно, это спасительное политическое решение, которое позволит обезопасить жизнь гражданских лиц. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт пояснил, что ЦИК ДНР рассчитывает максимально открыто и выверенно провести голосование на референдуме. Денис Пушилин добавил, что в 2014 году было сложнее провести данное мероприятие из-за отстутствия ряда специалистов. При этом огромное желание организовать референдум в народе сохранился. Власти ДНР планируют использовать опыт и наработки.

Пушилин сообщил о нулевой преступности в ДНР.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев live