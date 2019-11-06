Пушилин сообщил о нулевой преступности в ДНР

Глава ДНр рассказал об отсутствии криминогенной обстановки в регионе.

Глава Донейкой народной республики Денис Пушилин сообщил о нулевой преступности на территории ДНР. Об этом чиновник уведомил журналиста Владимира Соловьева в ходе эфира проекта "Соловьев live". Эксперт пояснил, что некоторые виды преступлений в регионе полностью изжили себя, начиная с 2014 года. В частности, речь идет о таких злодеяниях как грабежи, разбои, уличные нападения.

Преступность нулевая, такого не было никогда. У нас за все эти восемь лет некоторые преступления изжили себя вообще как вид, то есть их не было годами. Как например, грабежи, разбой на улицах. Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин заявил об оптимизме в вопросе освобождения территории ДНР.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live