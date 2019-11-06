Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об оптимизме в вопросе освобождения территории ДНР союзными силами Донбасса и Вооруженными силами РФ. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на шоу "Соловьев Live".
У меня оптимизма прибавилось в плане скорости освобождения, а в совокупности с теми политическими решениями, которые сейчас принимаются, ситуация будет идти совершенно уже по другому сценарию.
Денис Пушилин, глава ДНР
Напомним, что в ходе специальной военной операции российские военные взяли под контроль Херсонскую область, а также приазовскую часть Запорожской области. ВС РФ заняли такие крупные города как Херсон, Бердянск и Мелитополь. Москва и Донбасс отрезали киевский режим от выхода к Азовскому морю.
Глава ДНР Пушилин сообщил о боестолкновениях в восточной части Яровой в республике.
Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
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