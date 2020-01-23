Глава ДНР Пушилин сообщил о боестолкновениях в восточной части Яровой в республике

Денис Пушилин отметил, что силы ДНР справляются с натиском ВСУ.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о боевых столкновениях в восточной части Яровой. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе своего ночного видеообращения к народу ДНР.

Сегодня шли достаточно серьезные боестолкновения в восточной части Яровой, ситуация пока там неоднозначна, но тем не менее наши подразделения просто молодцы Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт высоко отметил работу подразделений, которые защищают территорию республики. Денис Пушилин добавил, что силы ДНР выдерживают удары украинских силовиков, которые работают по установкам западных кураторов из НАТО. на севере республики противнику наносятся огневые поражения. При этом на текущий момент северная линия фронта, по мнению чиновника, "достаточно динамична". Известно, что за последние сутки ВСУ шесть раз пытались напасть в направлениях около Александровки и Крынок.

Пушилин заявил, что берет на контроль ситуацию с ценами на продукты в ДНР.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.