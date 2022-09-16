Глава ДНР рассказал о том, что закупки могут производиться на базах в Ростовской и Херсонской областях.

Глава Донецкой народной республике денис Пушилин заявил, что берет на контроль ситуацию с ценами на продукты в ДНР. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках своего видеообращения, опубликованного в его Telegram-канале. В настоящее время в регионе запущен специальный чат-бо по стоимости товаров.

Уже отправили по вашим обращениям проверяющие органы по местам. Но проблема глубже и серьезней, я сегодня проверил, проблема даже не в розничных точках, а как раз в оптовиках. Ими тоже займемся. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт полагает, что от властей ДНР потребуется привлекать дополнительные оптовые базы. В частности, Денис Пушилин отметил, что закупаться в Ростове для региона будет дешевле в два или два с половиной раза. Чиновник намерен обратиться за поддержкой к властям Ростовской области, а также проработать вопрос доставки овощей из Херсонской области.

Пушилин: попытка контрнаступления ВСУ в районе Щурово под Красным Лиманом отражена.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.