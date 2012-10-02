В 30-й механизированной бригаде ВСУ солдаты выпивают и принимают наркотики

В официальной сводке Минобороны РФ указано, что упаднические настроения украинские военные демонстрируют из-за успехов российской армии и Народной милиции ДНР и ЛНР.

Военнослужащие украинской 30-й механизированной бригады начали выпивать и принимать наркотики. Об этом сообщили в Минобороны РФ сегодня, 26 июня.

В официальной сводке ведомства указано, что упаднические настроения украинские военные демонстрируют из-за успехов российской армии и Народной милиции ДНР и ЛНР.

"В 30-й механизированной бригаде, развернутой вблизи Артемовска, наблюдаются массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций. Минобороны РФ

ЛНР взяла под контроль Северодонецк и Боровское, а также Вороново и Сиротино. Об этом сообщили в Минобороны России в воскресенье, 26 июня.

В освобожденных от войск ВСУ городах проживают более 108 тыс. человек. Площадь освобожденной территории составит 145 квадратных километров.

Видео: Минобороны России