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В 30-й механизированной бригаде ВСУ солдаты выпивают и принимают наркотики

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В официальной сводке Минобороны РФ указано, что упаднические настроения украинские военные демонстрируют из-за успехов российской армии и Народной милиции ДНР и ЛНР.

Военнослужащие украинской 30-й механизированной бригады начали выпивать и принимать наркотики. Об этом сообщили в Минобороны РФ сегодня, 26 июня. 

В официальной сводке ведомства указано, что упаднические настроения украинские военные демонстрируют из-за успехов российской армии и Народной милиции ДНР и ЛНР.

"В 30-й механизированной бригаде, развернутой вблизи Артемовска, наблюдаются массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций.

Минобороны РФ

ЛНР взяла под контроль Северодонецк и Боровское, а также Вороново и Сиротино. Об этом сообщили в Минобороны России в воскресенье, 26 июня. 

В освобожденных от войск ВСУ городах проживают более 108 тыс. человек. Площадь освобожденной территории составит 145 квадратных километров.

Видео: Минобороны России

Теги: всу, днр и лнр, пьяные солдаты, спецоперация на украине
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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