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Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино 25 июня контролируются ЛНР

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В освобожденных от войск ВСУ городах проживают более 108 тыс. человек.

ЛНР взяла под контроль Северодонецк и Боровское, а также Вороново и Сиротино. Об этом сообщили в Минобороны России в воскресенье, 26 июня. 

В освобожденных от войск ВСУ городах проживают более 108 тыс. человек. Площадь освобожденной территории составит 145 квадратных километров.

Напомним, вооруженные силы РФ и ЛНР полностью освободили Северодонецк 25 июня. Народная милиция ЛНР и солдаты РФ не позволили предприятию "Азот"  превратиться в упорный очаг сопротивления. Здание взяла на контроль милиция ЛНР.

Видео: Минобороны России

Теги: боровское, вороново, всу, лнр взяла под контроль города, северодонецк, сиротино, спецоперация на украине
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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