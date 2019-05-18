Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино 25 июня контролируются ЛНР

ЛНР взяла под контроль Северодонецк и Боровское, а также Вороново и Сиротино. Об этом сообщили в Минобороны России в воскресенье, 26 июня.
В освобожденных от войск ВСУ городах проживают более 108 тыс. человек. Площадь освобожденной территории составит 145 квадратных километров.
Напомним, вооруженные силы РФ и ЛНР полностью освободили Северодонецк 25 июня. Народная милиция ЛНР и солдаты РФ не позволили предприятию "Азот" превратиться в упорный очаг сопротивления. Здание взяла на контроль милиция ЛНР.
Видео: Минобороны России
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