В российский "Конструктор школьных программ” для учителей добавили подконтрольные РФ территории Украины

При регистрации появилась возможность выбрать среди регионов ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

В списке регионов, выпадающих при регистрации в системе "Конструктор школьных программ" для учителей, появились ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Об этом сообщил telegram-канал "Осторожно, новости".

Сервис используется для формирования учебного плана и востребован в школах по всей стране. Неподконтрольные РФ населённые пункты ДНР и частично подконтрольная Харьковская область пока недоступны для выбора.

Кроме того, среди предметов в учебном плане числится русский язык. Недавно министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что учащиеся школ на освобожденных территориях смогут получат возможность также изучать украинский в качестве родного языка, однако он в списке пока не представлен.

Отметим, что образовательный сервис-конструктор для учителей был разработан в 2021 году силами разработчиков ООО "Медиа Платформа" - учредителя издания "ПитерТВ".

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Фото: edsoo.ru