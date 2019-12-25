Более 300 детей, приехавших из Украины, зачислены в петербургские школы

Детей могут зачислить и при отсутствии документов.

В петербургские школы зачислено 326 детей, прибывших из Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик. Последние данные были собраны 17 июля, сообщили Piter.tv в комитете по образованию.

В ведомстве сообщили, что прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных мест. Для того, чтобы ребенка взяли в школу, родителю надо обратиться в отдел образования администрации района, на территории которого они проживают.

По факту детей из Украины, которые в этом году пойдут в школы Петербурга, скорее всего, больше. В одном только Красногвардейском районе с марта в школьные учреждения удалось устроить 56 детей. Вместе с дошкольниками — 74, однако 2 уехали в другой регион, а 2 — вернулись домой. О том, как осуществляется зачисление, Piter.tv рассказали в районном отделе образования.

Некоторые родители обращаются напрямую в школу, однако им советуют пойти в отдел образования района, чтобы их могли проконсультировать по различным вопросам.

У родителей возникают вопросы по медицине, по регистрации, по тому, куда они могут обратиться. Данные рекомендации нам были даны сверху, чтобы мы могли отправить в УМВД или отдел здравоохранения, и там им дали какую-то рекомендацию.

Когда родитель приходит в отдел образования, специалисты смотрят документы ребенка. У многих личные дела отсутствуют, тогда им оформляют новое.

Смотрим все документы, уточняем — полная семья, неполная, есть ли какие-то льготные категории, так как у нас есть льготное питание. Мы консультируем, что им нужно сделать для того, чтобы подтвердить свою категорию.

В отделе образования Красногвардейского района отметили, что стараются как можно оперативнее устроить детей в школу. Вопрос решают на первом же приеме. Также зачислить ребенка стараются в школу у дома. В комитете по образованию отметили, что зачисляют при наличии мест в школе, однако по факту из-за нескольких детей школа вряд ли станет переполненной, поэтому всем родителям идут навстречу.

К началу учебного года в Петербурге будут открыты 4 новых школы.

Фото: Piter.tv