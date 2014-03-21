К началу учебного года в Петербурге построят 4 школы по АИП

Объекты в рамках Адресной инвестиционной программы строятся за счет бюджета Петербурга.

К 1 сентября в Петербурге планируют ввести 4 школы в рамках Адресной инвестиционной программы. 3 из них строятся с нуля, а в одной проходит реконструкция. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Школа появится в Пушкине на Промышленной улице, на Комендантском проспекте, Северо-Приморской части. Также идет реконструкция лицея №369 на улице Маршала Захарова. Готовность всех объектов превышает 90%.

Кроме того, в Петербурге к сентябрю введут 11 образовательных учреждений, построенных за счет инвесторов: 4 школы и 7 детских садов.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что почти 2 млрд рублей готовы выделить на новую школу в Парголово.

Фото: комитет по строительству